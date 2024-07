Genre et développement

Les institutions sociales discriminatoires sont les lois et les normes sociales qui régissent le comportement social et déterminent ce que les femmes et les hommes sont censés faire. Souvent invisibles, elles sont à l'origine d'inégalités telles que l'écart de rémunération entre hommes et femmes, ou le manque de représentation des femmes en politique. L'Indice Institutions sociales et égalité des genres (SIGI) examine les écarts que la législation, les attitudes et les pratiques créent entre les femmes et les hommes en termes de droits et d'opportunités. Adopté comme source officielle pour le suivi de l'indicateur 5.1.1 des objectifs de développement durable (ODD) - "l'existence ou non de cadres juridiques pour promouvoir, faire respecter et contrôler l'égalité et la non-discrimination fondée sur le sexe" - en collaboration avec ONU Femmes et la Banque mondiale, il est aussi un outil essentiel pour les décideurs qui travaillent à faire reculer la discrimination fondée sur le sexe dans le monde.