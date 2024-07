L’égalité des genres et l’autonomisation des femmes et des filles sont des prérequis à la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Ces Orientations sont un guide pratique pour les acteurs de la coopération pour le développement qui portent ces ambitions globales. Conçues autour du cycle de programmation et au-delà, ces Orientations proposent une approche par étapes concrètes et des exemples de bonnes pratiques, avec des listes de questions à examiner et des recommandations pour promouvoir efficacement le changement.