Une application réfléchie des critères d’évaluation

La pertinence, la cohérence, l'efficacité, l'efficience, l'impact et la durabilité sont des critères d'évaluation largement utilisés, en particulier dans la coopération internationale pour le développement. Ils permettent de déterminer le mérite ou la valeur de diverses interventions, telles que les stratégies, les politiques, les programmes ou les projets. Ce guide a pour but d'aider les évaluateurs et d'autres à mieux comprendre ces critères et mieux les utiliser. Il commence par décrire ce qu'ils sont et comment ils sont censés être utilisés. Les définitions et les concepts qui sous-tendent chaque critère sont ensuite expliqués. Enfin, des exemples donnent au lecteur des idées concrètes pour leur utilisation.

Les critères ont été définis au début des années 2000 par le Réseau sur l'évaluation du développement (EvalNet) du Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE. Bien qu'ils aient été largement utilisés dans le domaine de l'évaluation et au-delà, ce document est le premier à en explorer les concepts en détail, à expliquer leur utilisation prévue et à offrir des conseils pratiques. Il reflète l’état actuel de la réflexion et les meilleures pratiques en matière d'évaluation, en s'appuyant sur les contributions d'experts en évaluation de renommée internationale venus d'EvalNet et d'ailleurs.