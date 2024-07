La gestion axée sur les résultats aide les organisations à atteindre les résultats souhaités sur le plan du développement en optimisant l'impact de leurs interventions individuelles et collectives. La gestion axée sur les résultats en matière de développement durable est une approche de gestion qui fournit le cadre, les outils et les orientations à l’appui de la planification stratégique, de la gestion des risques, du suivi des performances, de l’évaluation et de la gestion des connaissances.