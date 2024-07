L’approche inclusive et fondée sur les droits de la personne des Pays-Bas à l’égard de la société civile

Les technologies numériques transforment l’espace civique et la démocratie, offrant la possibilité d’accélérer les efforts visant à atteindre les Objectifs de développement durable et de renforcer l’autonomie des individus et des groupes. Elles mettent à la disposition des individus et de la société civile des espaces virtuels qui leur permettent d’accéder à l’information, d’établir des liens, de se mobiliser autour de thèmes sociaux et politiques et de prendre part au processus décisionnel.

La société civile a apporté la preuve de sa souplesse et de sa capacité à s’adapter à un environnement numérique en rapide évolution. Le militantisme et les actions de sensibilisation ont désormais principalement lieu en ligne en raison des restrictions imposées par le COVID-19. Toutefois, à mesure que l’innovation et le progrès technologique s’accélèrent, la société civile éprouve des difficultés à suivre le rythme et à faire face aux effets qui en découlent pour la société et aux risques d’utilisation abusive. Dans le contexte de la pandémie, ces difficultés ont été accentuées dans les cas où le recours à des pratiques abusives a augmenté, par exemple à travers l’utilisation de technologies de reconnaissance faciale pour surveiller les défenseurs des droits humains ou identifier des manifestants, la diffusion rapide de la désinformation qui nourrit la polarisation, la censure limitant la liberté d’expression en ligne et une fracture numérique de plus en plus prononcée dont les premières victimes sont les femmes et les filles, les personnes âgées ou les habitants de zones rurales où l’accès aux technologies numériques et espaces en ligne est limité. Ces menaces numériques limitent la possibilité pour la société civile et les individus de mener leurs activités et d’exercer leurs droits en ligne en toute sécurité.

Les Pays-Bas considèrent qu’un espace civique en ligne inclusif et ouvert est vital pour renforcer la contribution de la société civile au Programme de développement durable à l’horizon 2030 et à sa promesse de ne laisser personne de côté, ainsi que pour protéger les droits humains et les libertés fondamentales.