Atteindre des résultats au regard des ODD dans la coopération pour le développement

L’instauration de sociétés durables, équitables et résilientes est le défi qui se pose à l’humanité au XXIe siècle. Pour réaliser cette ambition, la communauté internationale du développement a besoin d’un cadre de référence commun, universel, pour travailler en plus étroite coopération. Les Objectifs de développement durable (ODD) répondent manifestement à ce besoin, mais des problèmes d’ordre technique, politique et structurel empêchent les fournisseurs de coopération pour le développement de les utiliser comme cadre de résultats commun.

S'appuyant sur sept études de cas, cette publication identifie deux facteurs déterminants et un évènement majeur qui peuvent aider à surmonter ces défis. En premier lieu, la prise en main par les pays doit être soutenue par la communauté internationale. En second lieu, les partenaires au développement doivent changer leur organisation pour réaliser les ODD. Enfin, en obligeant les gouvernements et les partenaires au développement à redéfinir leurs stratégies à long terme et à revoir leurs mécanismes internes, la pandémie de COVID-19 offre une occasion rare d’utiliser le cadre des ODD collectivement comme une feuille de route vers la reprise : cette crise peut changer la donne.