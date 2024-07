Coopération pour le développement 2021

Intelligence artificielle, robotique, Internet des objets ... : la transformation numérique révolutionne les économies et les sociétés. Dans cette économie mondiale numérisée, les pays à revenu faible ou intermédiaire peinent à trouver leur place, à cause d'un manque de capacités et de compétences numériques, mais aussi du fait de la fragmentation des règles mondiales et régionales. Qui plus est, les déficits de gouvernance et l'usage malveillant de la technologie numérique y représentent une menace pour la stabilité politique, la démocratie, les droits de l'homme et l'égalité.

L'édition 2021 du rapport Coopération pour le développement appelle à mettre le principe d'inclusion au cœur des processus de technologie numérique, ainsi que des normes et standards qui sont en train d'émerger. Avec les données les plus récentes et les analyses d'experts gouvernementaux, des organisations internationales, des universités, des entreprises et de la société civile, le rapport offre aux organismes de développement international les conseils et bonnes pratiques pour mettre les individus, les communautés et les objectifs de développement durable au centre de la transformation numérique.

Les profils des pays francophones (Belgique, Canada, France, Luxembourg, Suisse) et des institutions de l’Union européenne sont disponibles en français, et les autres en anglais.