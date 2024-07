Coopération pour le développement 2015

Avec l’adoption des Objectifs de développement durable, la question de savoir comment financer, mettre en œuvre ces objectifs et en suivre la réalisation s’invite au cœur du débat. Aujourd’hui, la coopération internationale pour le développement s’opère dans un contexte de plus en plus complexe, qui met en jeu un nombre grandissant d’acteurs, de politiques et d’instruments. Cette complexité, si elle rehausse les enjeux liés à la concrétisation des objectifs, ouvre également de nouvelles opportunités. Les gouvernements demeureront les principaux acteurs de la mise en œuvre des objectifs de l’après-2015, mais le rôle des parties prenantes en dehors de la sphère publique -- société civile, fondations ou entreprises – s’amplifie. Leur association dans le cadre de partenariats efficaces sera déterminante pour la mise en œuvre du programme d’objectifs post-2015.

Cette édition dévoile le potentiel des réseaux et des partenariats pour créer des incitations à une action responsable, ainsi que des moyens innovants et adaptés de coordonner les activités des diverses parties prenantes. Le rapport – Faire des partenariats de véritables coalitions pour l’action – passe en revue quelques-uns des partenariats existants, qui opèrent dans différents secteurs, pays ou régions. Il en dégage des enseignements débouchant sur des orientations concrètes qui s’articulent autour de dix facteurs de réussite applicables aux partenariats de l’après-2015. Quelques personnalités ou responsables politiques présentent leurs éclairages et points de vue à cet égard.