Coopération pour le développement en pratique

Nouer des partenariats efficaces, améliorer les systèmes de gestion ou élaborer des politiques et des stratégies institutionnelles : les normes de la coopération peuvent être compliquées à appliquer.

Pour aider ses membres, l'OCDE collecte les résultats et les enseignements tirés de leurs réponses concrètes aux défis du développement. Ces ressources couvrent un large éventail de sujets et fournissent aux praticiens, aux décideurs et aux activistes des enseignements précieux et concrets pour opérer la mécanique complexe de la coopération pour le développement.