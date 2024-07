Transferts d'argent, systèmes de paiement numériques ou nouveaux vaccins : l'innovation est au cœur de nombreux succès de développement. Au quotidien, elle est également un ingrédient essentiel de l’efficience et de l’efficacité des activités dans ce domaine. L'OCDE donne aux membres du Comité d'aide au développement (CAD) et à leurs partenaires les données, outils et connexions dont ils ont besoin pour renforcer leurs efforts d'innovation stratégique.