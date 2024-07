L’innovation au service du développement

La communauté de la coopération au développement doit innover pour relever les défis mondiaux à venir. Bien qu'elle ait fait ses preuves en matière de partenariats, d'instruments de financement et de technologies innovants, ces réussites ne sont pas suffisantes pour atteindre les objectifs de développement durable. Ce rapport synthétise les enseignements tirés d'un exercice d'apprentissage entre pairs du Comité d'aide au développement de l'OCDE sur la manière dont les efforts d'innovation peuvent être renforcés, individuellement et collectivement, pour réussir la mise en œuvre du Programme à l’horizon 2030. Le rapport s'articule autour de trois blocs – stratégie, gestion et culture ; organisation et collaboration ; et processus d'innovation – et fournit des recommandations sur la manière dont l'innovation peut profiter au mieux aux populations pauvres et vulnérables du monde entier.