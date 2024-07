L'efficacité de l'aide alimentaire pour le développement

Cet ouvrage étudie en détail deux questions liées à l’aide alimentaire. D’abord il examine l’efficacité de l’aide alimentaire pour promouvoir la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté. Il s’agit là d’une question qui n’est toujours pas tranchée : les études indépendantes sur les activités de développement liées à l’aide alimentaire oscillent entre un optimisme prudent et un pessimisme nuancé. Cette étude montre clairement que l’aide alimentaire en nature a des coûts importants estimés à au moins 30% en moyenne. Par contre, la plupart des achats locaux et des importations issues de la région sont des moyens efficaces de fournir une aide alimentaire. On pourrait ainsi réaliser des gains d’efficience considérables en élargissant les sources d’approvisionnement en denrées alimentaires. Cette étude montre qu’une aide financière constitue dans la plupart des cas la meilleure solution. C’est presque toujours le moyen le plus efficace de financer une distribution directe de vivres ou d’apporter une aide budgétaire au développement en général ou à des projets.