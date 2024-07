La philanthropie privée pour le développement

Le rôle que joue l’action philanthropique dans la promotion du développement durable suscite une attention considérable. Ce rapport remet en question les idées reçues sur le volume, la nature et le potentiel de l’engagement des fondations dans les pays en développement et sur le rôle que ces fondations peuvent jouer pour contribuer à la réalisation des Objectifs de développement durable. Il présente les conclusions d’une enquête et des analyses inédites étayées par des données mondiales et comparables inédites qui renseignent sur la manière dont les fondations œuvrent à l’appui du développement.





Le rapport examine les apports de ressources que les fondations philanthropiques consacrent au développement, ainsi que leurs priorités et leurs pratiques et comportements en matière de partenariat. Il apporte des éclairages nouveaux et formule des recommandations concrètes pour optimiser le rôle de l’action philanthropique à l’appui du développement durable.





Le rapport présente un intérêt pratique pour les responsables de l’action publique et les décideurs des organisations de la société civile, des entreprises sociales et des fondations. Il est le fruit d’une collaboration étroite entre le Réseau mondial des fondations œuvrant pour le développement (netFWD), hébergé par le Centre de développement de l’OCDE, et la Direction de la coopération pour le développement de l’OCDE.