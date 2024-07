Rechercher la cohérence

Dans les pays de l’OCDE comme dans les non membres, la situation des pêches mondiales soulève des problèmes de cohérence entre le développement et les activités halieutiques dans plusieurs domaines de l’action des pouvoirs publics. La présente publication examine ce dossier d’actualité et propose un cadre où inscrire une analyse approfondie des problèmes de cohérence dans cinq grands domaines d’action où interagissent les politiques de la pêche et de développement, à savoir l’environnement, la technologie, l’économie, les questions sociales et la gestion publique. Ce cadre d’analyse est illustré par dix études de cas concrètes nationales et régionales, lesquelles abordent des questions allant des accords de pêche internationaux à la relation entre pêche artisanale et pêche industrielle, en passant par les échanges de produits halieutiques, les politiques de développement, le développement de la pêche et la lutte contre la pauvreté.