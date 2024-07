La Slovénie a recours à des institutions de mise en œuvre pour développer une expertise spécialisée et accéder à des financements

La Slovénie a créé quatre institutions de mise en œuvre pour relever des défis spécifiques :

Le Centre d'excellence en finance (CEF) a été créé par le gouvernement slovène en 2001 pour soutenir le développement des capacités des agents publics en Europe du Sud-Est. Les activités portent principalement sur la gestion des finances publiques, la banque centrale, le pilotage de la gestion des réformes, et les écosystèmes de l'apprentissage et du savoir. En 2015, le CEF est devenu une organisation internationale.

Le Centre pour la perspective européenne (CEP) a été créé par le gouvernement slovène en 2006 pour soutenir les pays partenaires sur la voie de l'adhésion à l'Union européenne (UE) (gouvernance, État de droit et lutte contre la criminalité). Par exemple, le CEP travaille actuellement à renforcer la résilience et à stimuler la coopération régionale pour lutter contre la désinformation, notamment en réunissant des représentants du gouvernement, de la société civile et des médias des pays des Balkans occidentaux.

Le Centre pour la coopération internationale et le développement (CMSR) a été créé par la République de Slovénie et sa banque d'exportation. La plupart des projets du CMSR sont liés à la construction et à la réhabilitation d'usines de traitement de l'eau et des eaux usées, ainsi que la gestion des déchets dans les Balkans occidentaux. Le CMSR soutient également des projets dans d'autres secteurs et régions.