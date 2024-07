Les membres du Comité d'aide au développement et la société civile

L’agenda 2030 pour le développement durable est clair sur la nécessité d’impliquer les organisations de la société civile (OSC) dans la mise en œuvre et le suivi des objectifs de développement durable. Grâce à leur capacité à faire entendre dans les processus de développement la voix de ceux qui sont en première ligne de la lutte contre la pauvreté, les inégalités et la vulnérabilité, les OSC peuvent contribuer à ce que personne ne soit laissé pour compte. Afin de travailler au maximum de leur potentiel, elles ont besoin que les membres du Comité d'aide au développement (CAD) leur permettent d’évoluer dans des environnements favorables.

Cette étude fournit un examen complet des différentes manières dont les membres du CAD soutiennent la société civile et travaillent avec elle. Elle fait valoir qu'ils peuvent faire davantage pour améliorer leurs modalités de collaboration avec la société civile ainsi que leurs pratiques. À cette fin, les recommandations concrètes de ce rapport pour approfondir la discussion avec les membres du CAD, les OSC et d'autres acteurs seront développés sous la forme d'une orientation ou d'une recommandation sur les manières de travailler plus efficacement avec la société civile, et donc de rendre les environnements des OSC plus favorables.