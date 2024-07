Le coton en Afrique de l'Ouest

En Afrique de l’Ouest, environ 16 millions de personnes vivent directement ou indirectement de la culture du coton. Or, les subventions du monde développé ont fait baisser le cours du coton, rendant la concurrence difficile pour les producteurs d'Afrique occidentale. Pour compliquer les choses, les négociations de l’OMC sur le coton ont été suspendues. Ce livre engage à poursuivre le dialogue entre pays développés et pays en développement sur ce point. Il montre à quel point le coton joue un rôle économique et social de premier plan en Afrique de l’Ouest. Il retrace le processus de consultations sur la crise du coton dans cette partie du monde afin de trouver une solution négociée et acceptable pour toutes les parties concernées. Enfin, il est aussi question des défis et des mesures qu’il convient de prendre à moyen et long terme pour éviter l’effondrement brutal de ce sous-secteur.