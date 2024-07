Assistance technique liée au commerce

Cet ouvrage s’appuie sur les principales conclusions et recommandations ressortant des évaluations réalisées par les donneurs pour recenser les facteurs qui ont contribué au succès (ou à l’échec) des programmes passés et prodiguer des conseils destinés à accroître l’efficacité et l’impact des activités futures d’aide liée au commerce. Ce rapport vient à point nommé pour alimenter le débat en cours entre spécialistes de l’aide et des échanges sur les moyens de faire en sorte que « l’aide à l’appui des échanges » constitue, de par sa conception et ses modes d’acheminement, un complément efficace au PDD.