Cohérence des politiques en matière de développement dans le secteur des pêches en Afrique de l'Ouest

La pêche représente jusqu’à 30 % des recettes fiscales des États d’Afrique de l’Ouest et emploie 7 millions de personnes en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale. Pour que le secteur se développe, ou continue simplement d’exister sans perdre de terrain, les pouvoirs publics doivent résoudre plusieurs problèmes. Aussi nombreux que variés, les écueils vont de l’analphabétisme à la politique commerciale de l’UE. Le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO) et la Division Politique des pêcheries de l’OCDE collaborent avec les organisations régionales pour les aider dans ce qui a trait à la cohérence des politiques. Cet ouvrage présente un cadre d’analyse adapté au contexte local, mais aussi un cadre d’action fondé sur les faits et les réalités du domaine, dans l’optique d’améliorer la cohérence des politiques de la pêche.