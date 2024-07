L'expérience de la Slovénie en matière de l’élimination des mines terrestres et des débris de guerre explosifs

Face à ce défi, la Slovénie a créé en 1998 le Fonds fiduciaire international pour le déminage et l'assistance aux victimes de mines (International Trust Fund - ITF), une organisation humanitaire à but non lucratif destinée à aider la Bosnie-Herzégovine à mettre en œuvre l'accord de paix et à fournir une assistance et un soutien à la réhabilitation post-conflit.

Forte de cette expérience, la Slovénie soutient aujourd'hui des pays du monde entier en matière d'assistance au déminage et à la reconstruction post-conflit. La Slovénie consacre une grande part de son aide publique au développement (APD) au déminage, notamment en Ukraine et dans plusieurs pays du Moyen-Orient et d'Asie. En 2021, la Slovénie a alloué la plus grande part (20,2 %) de son APD en faveur de la paix à l'élimination des mines terrestres et de débris explosifs de guerre, soit une part sensiblement plus élevée que la moyenne du CAD (2,1 %).

L'ITF, l'institution slovène chargée de la mise en œuvre, a également élargi de manière significative son périmètre thématique et géographique. En 2012, il est devenu ITF - Enhancing Human Security pour refléter son mandat élargi, au-delà de l’élimination physique des mines terrestres, comprenant notamment l'éducation au risque, la réduction des armes excédentaires, la réhabilitation des victimes et le renforcement des capacités.