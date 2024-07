Glossaire des principaux termes relatifs à l’évaluation et la gestion axée sur les résultats pour le développement durable (Deuxième édition)

Ce glossaire définit les concepts et les termes couramment utilisés dans l'évaluation et la gestion axée sur les résultats. Il offre une compréhension commune pour soutenir la conception, la gestion, le suivi et l'évaluation des interventions pour le développement durable. En tant que document de référence, il est utile pour ceux qui commandent, gèrent ou conduisent des évaluations, ainsi que pour les personnes impliquées dans le développement, la gestion et la mise en œuvre de stratégies ou de programmes. Bien qu'initialement développé pour la coopération internationale au développement, le glossaire peut être appliqué dans n'importe quel domaine de la politique publique et est également utile pour la société civile, les universités et d'autres acteurs non étatiques.

Cette deuxième édition comprend un contenu mis à jour, y compris de nouvelles définitions pour les critères d'évaluation largement utilisés - pertinence, cohérence, efficacité, efficience, impact et durabilité -, approuvés par le Comité d'aide au développement de l'OCDE en 2019. Elle fournit également des mises à jour mineures du texte original pour refléter les bonnes pratiques actuelles. Comme les concepts et le langage évoluent constamment, le document sera revu et mis à jour en temps voulu.