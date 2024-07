Des meilleurs critères pour des meilleurs évaluations

Le document décrit le processus de révision mené en 2018-19 par le Réseau du CAD de l'OCDE sur l’évaluation du développement (EvalNet) concernant les définitions et l’utilisation de critères d’évaluation de l’OCDE/CAD. Il présente les définitions révisées des critères de pertinence, d’efficacité, d’efficience, d’impact et de viabilité, et propose un nouveau critère de cohérence. Il décrit également la manière d’utiliser ces critères de façon réfléchie et de les adapter au contexte de l’intervention de développement ainsi qu’aux besoins des utilisateurs visés. Ces définitions et principes d'utilisation révisés sont le résultat d'une vaste consultation globale sur les critères et d'un examen de la façon dont ils sont utilisés. À la suite de la consultation, les membres d'EvalNet et des experts externes en évaluation ont discuté en profondeur les concepts et examiné plusieurs versions. Les définitions révisées sont plus claires et permettront une analyse plus rigoureuse et nuancée, y compris des questions d'équité et des synergies, conformément aux priorités politiques actuelles. Cette révision appui à l’utilisation avec l’ajout d’une introduction sur la vocation des critères et de principes directeurs pour faciliter l’utilisation. Des orientations détaillées sur l’application de ces critères seront fournies dans un document distinct après adoption (à venir).