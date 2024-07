L’Évaluation des activités de coopération au développement est l'un des domaines où l'influence du CAD sur la politique et la pratique peut le plus facilement être observée. Avoir un système d'évaluation qui est bien établi est l'une des conditions requise pour être membre du CAD. Chaque examen par les pairs examine la mise en place et la gestion de la fonction d'évaluation, en utilisant les normes et standards élaborés par le Réseau du CAD sur l'évaluation du développement.