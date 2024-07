Le rapport Institutions sociales et égalité femmes-hommes en Côte d’Ivoire analyse la manière dont les institutions sociales discriminatoires sont au cœur des inégalités entre les Ivoiriennes et les Ivoiriens, notamment en matière d’éducation et d’autonomisation économique. Il exploite de nouvelles données, à la fois quantitatives et qualitatives, portant sur les normes et les pratiques sociales. Ces données sont statistiquement représentatives au niveau du pays et des districts ivoiriens ; elles ont été collectées sur la base d’une méthode rigoureuse et d’une approche participative ayant réuni un large éventail de partenaires nationaux et internationaux.

Le rapport souligne l’urgence de s’attaquer aux normes sociales discriminatoires afin de renforcer les droits, le bien-être, l’autonomisation économique et la capacité d’agir des femmes et des filles ivoiriennes. En lien avec les engagements de la Côte d’Ivoire en vue d’atteindre l’Objectif de développement durable n°5 portant sur l’égalité entre les sexes, le rapport propose des recommandations de politiques publiques pour combattre les discriminations faites aux femmes et aux filles, transformer les normes sociales et promouvoir l’autonomisation des femmes. Ces objectifs sont des conditions sine qua non pour construire une société véritablement inclusive et bénéficier d’une croissance économique forte et durable.