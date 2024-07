Dynamiques de l'urbanisation africaine 2022

Une planification urbaine efficace et des collectivités locales fonctionnelles sont les conditions sine qua non du soutien et du développement des économies urbaines.

La planification et la gestion urbaines, l'administration locale et la décentralisation, les investissements, le développement des infrastructures, des données fiables et les nouvelles technologies ont tous un rôle à jouer pour répondre aux besoins spécifiques des zones urbaines.



Dans cette série d'entretiens, décideurs politiques et experts partagent leurs points de vue sur l'urbanisation en Afrique et les solutions pour rendre les villes africaines plus inclusives, vivables et durables.