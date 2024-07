Réseaux de conflit en Afrique du Nord et de l’Ouest

Les conflits qui affectent l’Afrique du Nord et de l’Ouest sont plus violents et diffus que par le passé. Ils sont également plus difficiles à résoudre en raison de la complexité des relations qui relient les belligérants, de plus en plus nombreux et aux objectifs divergents. S’appuyant sur plus de 36 000 événements violents recensés sur 23 ans et sur trois études de cas (Lac Tchad, Sahel central et Libye), ce rapport cartographie les réseaux de conflit et l’évolution des rivalités et alliances dans 21 pays d’Afrique du Nord et de l’Ouest. Il propose une approche novatrice – l’analyse dynamique des réseaux sociaux – pour décrypter la nature et l’évolution des relations entre les acteurs en conflit. Enfin, il analyse l’incidence des interventions militaires sur la recomposition des groupes et le déplacement des insécurités. Ces nouveaux outils de lecture basés sur une approche temporelle et spatiale nourrissent la réflexion sur les stratégies de stabilisation et leur durabilité, rappelant le besoin de coordonner approche régionale et politiques contextualisées.