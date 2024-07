L'urbanisation des pays de l'Afrique de l'Ouest 1950–2010

Depuis 1950, le nombre d'agglomérations urbaines en Afrique de l'Ouest est passé de 152 à près de 2 000. Elles abritent aujourd'hui 41 % de la population totale de la région. Les villes et leurs habitants façonnent de plus en plus le paysage économique, politique et social de l’Afrique de l’Ouest. Cependant, peu de données à jour harmonisées sont disponibles pour l’analyse et la formulation des politiques de développement aux niveaux local, national et régional.

Africapolis, base de données cohérente et homogène sur l'urbanisation, vise à combler ce manque. La mise à jour 2015 porte sur 17 pays ouest-africains sur la période 1950-2010. L’apport méthodologique original est de combiner sources démographiques et images satellitaires et aériennes pour fournir des estimations de population et une géolocalisation de chacune des agglomérations urbaines. L’approche morphologique adoptée permet une meilleure compréhension des processus de transformation territoriale au cœur des dynamiques complexes d’urbanisation en Afrique de l’Ouest. Ces processus peuvent être observés à plusieurs échelles : métropoles, villes secondaires, coalescence de villages et conurbations.

L'identification des villes de moins de 100 000 habitants est une contribution majeure d’Africapolis. Elle révèle que celles-ci représentent 90 % des villes ouest-africaines, soit une population totale de 45 millions de personnes – un chiffre qui souligne la place importante que les petites villes occupent dans le système urbain. Cette édition donne également de nouvelles estimations de l'urbanisation au Nigéria, pays le plus peuplé d'Afrique, constituant ainsi la base de données la plus complète sur les dynamiques d'urbanisation dans ce pays.