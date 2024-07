Lignes directrices pour l’élaboration d’un indicateur de biodiversité des habitats agricoles propre à l’OCDE

La moitié des terres habitables de la planète étant utilisée pour l’agriculture, la surveillance de la biodiversité des terres agricoles est essentielle pour atteindre les objectifs de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (CDB). Ce document vise à faire progresser la surveillance de la biodiversité agricole dans les pays de l’OCDE en étudiant les initiatives nationales actuelles et en proposant des lignes directrices pour l’élaboration d’un indicateur fondé sur l’habitat. L’approche proposée fournit un cadre flexible et pragmatique pour harmoniser les rapports des programmes nationaux tout en tenant compte de la diversité des facteurs contextuels d’un pays à l’autre, notamment les systèmes agricoles, le climat, les conditions biophysiques et les pools d’espèces. Afin de faciliter la mise en œuvre de l’indicateur à court terme, il est prévu trois niveaux de notification, qui dépendent de la disponibilité des données, de sorte que tous les pays peuvent participer, qu'ils disposent de ressources limitées en matière de données ou qu'ils soient déjà dotés de programmes de surveillance.