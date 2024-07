La gestion des risques agricoles au Canada

Ce rapport analyse le système de gestion des risques en agriculture mis en œuvre en Australie, en adoptant une méthodologie globale qui prend en compte les interactions entre l’ensemble des sources de risques, les stratégies des agriculteurs et les politiques. L’analyse stratégique s’articule autour de trois catégories de risques d’intensité croissante qui réclament chacune une intervention bien spécifique des différents intervenants : les risques normaux (fréquents) dont la prise en charge doit rester au niveau des agriculteurs, les risques commerciaux intermédiaires qui peuvent être transférés par le biais d’instruments du marché, et les risques de catastrophe qui nécessitent l’aide des pouvoirs publics. La délimitation des trois catégories de risques décrites ci-dessus constitue le thème central du présent rapport. Au Canada, le système se caractérise par un nombre excessif de politiques, ce qui ne permet pas aux agriculteurs de comprendre facilement de quelles catégories de risques ils doivent assurer eux-mêmes la gestion. Les politiques, au nombre desquelles figurent Agri-investissement, Agri-assurance, Agri-stabilité et Agri-relance, côtoient des mesures plus ponctuelles. L’analyse d’Agri-stabilité permet de mieux comprendre l’économie des politiques de stabilisation des revenus agricoles.