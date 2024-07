Ce rapport aborde différents aspects des risques et de la gestion des risques dans les petites exploitations agricoles des pays en développement et présente une évaluation quantitative des risques et des stratégies de gestion des risques au niveau des exploitations dans trois pays émergents : le Brésil, la Chine et le Viêtnam. L’analyse couvre les risques liés à la production, aux revenus et à la pauvreté. Dans les pays en développement, les cadres institutionnels et politiques sont souvent moins élaborés, ce qui renforce l’incidence des imperfections du marché dans des domaines essentiels comme le crédit et l’assurance. Cette situation limite l’accès des agriculteurs aux instruments et stratégies de gestion des risques et les rend largement dépendants de mécanismes informels et de stratégies communautaires. Les conséquences des risques et les réponses à ces risques ne sont pas non plus les mêmes dans les pays en développement où les petits exploitants sont souvent contraints de recourir à des stratégies qui entretiennent la pauvreté. Lorsque les décisions de reconversion des ménages agricoles sont largement conditionnées par le risque, l’existence de mécanismes d’assurance ou de filets de sécurité pourrait aider ces derniers à franchir le pas. L’étude des deux régions vietnamiennes montre que les ménages qui ont intégré avec succès le secteur non agricole ont conservé des petites parcelles pour leur consommation personnelle. Cela suggère que l’agriculture reste, d’une certaine façon, un filet de sécurité.