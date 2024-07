Foyer de risques agricoles liés à l'eau

Ce rapport analyse des projections de l’agriculture dans le Sud-Ouest des États-Unis, l’une des zones agricoles les plus arides et productives au monde, sujette à une aggravation future des risques liés à l’eau, due aux changements climatiques et une croissance économique et démographique continue. Il étudie les projections des risques liés à l’eau d’ici le milieu du siècle en l’absence de nouvelles politiques publiques et examine les conséquences attendues pour le secteur agricole, à partir des données existantes et des publications disponibles. Il est probable que la région reste une grande zone de production agricole d’ici à la moitié du siècle, mais elle ressentira les effets de disponibilités d’eau plus variables et incertaines et d’une demande en augmentation. La superficie totale irriguée devrait diminuer, au détriment principalement des cultures fourragères et de plein champ de plus faible valeur et plus gourmandes en eau. L’élevage et la production laitière sont aussi particulièrement vulnérables au manque d’eau et au changement climatique. Des conséquences sont aussi à attendre pour les échanges et l’emploi, même si les projections à ce sujet demeurent incertaines. Plusieurs démarches peuvent contribuer à réduire les risques de pénurie d’eau, dont l’utilisation plus efficiente de l’eau en agriculture et dans les villes, une meilleure gestion des ressources en eau souterraines, l’investissement dans les banques d’eau et dans le recyclage des eaux usées, ainsi que les transferts d’eau bien définis.