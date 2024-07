Distribution du soutien et des revenus dans l'agriculture

Au Canada, aux États-Unis et dans les États membres de l’Union européenne, la production et le soutien agricoles sont extrêmement concentrés dans les plus grandes exploitations, dont les niveaux de revenu sont plus élevés que la moyenne de l’ensemble des exploitations. Cependant, les plus petites exploitations dépendent davantage du soutien, en particulier des paiements, qui contribuent dans une proportion plus élevée à leur chiffre d’affaire. Comme les paiements versés aux agriculteurs sont répartis de manière plus égale que la production, le soutien public améliore légèrement la distribution du revenu selon la taille et type de l’exploitation. Cette étude, réalisée dans le cadre du réseau de l’OCDE pour l’analyse au niveau de l’exploitation, conclut que pour améliorer l’efficience et l’équité des politiques agricoles, il conviendra de mieux cibler le soutien du revenu et donc de disposer d’une meilleure information sur la situation de la population agricole en matière de revenu et de richesse.