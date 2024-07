Contrôle du commerce international

Il est essentiel de disposer d’informations actualisées sur l’évolution de la structure des échanges en période d’intensification des tensions commerciales, de changements fréquents de politiques et de perturbations des chaînes d’approvisionnement. Les chiffres globaux des échanges, qui font l'objet d'un suivi régulier à des fins de surveillance macroéconomique, donnent une indication de l'orientation générale des changements. Toutefois, elles masquent des changements importants et instructifs dans la structure des échanges au niveau de certains produits et partenaires commerciaux. À l’aide de données granulaires sur les produits, les services et les partenaires commerciaux, les rapports de l’OCDE vont au-delà des tendances macroéconomiques et des grands groupes de produits pour apporter des éclairages essentiels sur l’évolution des échanges de produits et de services, dont l’importance varie selon les pays.