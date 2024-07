Rapport coût efficacité des mesures d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre en agriculture

Ce document livre un examen des travaux publiés à l'échelle internationale sur le rapport coût-efficacité des mesures axées sur l'offre qui permettent de réduire l'intensité des émissions de gaz à effet de serre agricoles en préservant ou renforçant la production. La présente étude analyse 65 études internationales récentes consacrées au rapport coût-efficacité de mesures agricoles d'atténuation, qui couvrent 181 activités différentes. Neuf études de cas de mesures d'atténuation largement appliquées illustrent, en général à partir d'une méthode d’estimation ascendante des coûts, les différences significatives du rapport coût-efficacité des mesures entre les pays et les études, dues en partie à des différences contextuelles. Les comparaisons entre ces études hétérogènes doivent être appréhendées avec toute la circonspection voulue, mais les résultats suggèrent que les mesures reposant sur l'efficience d'utilisation des engrais et l'amélioration génétique du bétail, ainsi que les possibilités d’amélioration de l'efficacité énergétique des engins et machines agricoles, sont considérées comme des solutions d'atténuation hautement performantes en terme de coût-efficacité dans les différents pays. Un premier examen des mesures publiques montre qu’il existe différentes solutions possibles pour encourager l'adoption de mesures économes et efficaces, allant de campagnes d'information à des stratégies d'incitation. Il convient d'approfondir l'analyse pour surmonter les difficultés d'estimation restantes et trouver comment les mesures d'atténuation peuvent s'inscrire dans le cadre plus vaste des stratégies climatiques, agricoles et environnementales.