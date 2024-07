L’Examen de l'OCDE des pêcheries 2020 vise à appuyer les décideurs et les acteurs du secteur dans les efforts qu’ils déploient pour que la pêche soit durable et résiliente et pour qu’elle puisse ainsi procurer des emplois, des produits alimentaires et des moyens de subsistance aux générations futures. Il se fonde sur une mise à jour et une analyse de la base de données de l’OCDE sur l’estimation du soutien à la pêche et à l’aquaculture (ESPA), qui constitue l’ensemble de données à l’échelle nationale le plus complet, détaillé et cohérent sur le soutien public à la pêche. Il contient en outre une présentation et une analyse de nouvelles données sur la santé des stocks, sur la gestion des principaux stocks ayant un intérêt commercial et sur la gouvernance des pêches dans les pays de l’OCDE et économies émergentes où le secteur halieutique est important. Ce rapport apporte un éclairage sur ce que font les pouvoirs publics pour limiter au minimum les impacts préjudiciables de la pêche sur les ressources et les écosystèmes, éliminer la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) et accroître les avantages socioéconomiques de l’activité. Il suggère des actions prioritaires au niveau national et pour la communauté internationale.