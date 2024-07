Examen de l'OCDE des pêcheries : Politiques et statistiques de base 2015

L'Examen de l'OCDE des pêcheries présente des informations sur l'évolution de l'action publique et des activités conduites dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture dans les pays de l'OCDE et les économies partenaires, avant tout pour la période 2012-13. L’édition de cette année comprend l’Argentine, l’Indonésie, la République populaire de Chine, le Taipei chinois et la Lettonie.

La partie I donne une vision globale des activités du secteur et comprend un chapitre composé d'instantanés de deux pages par pays qui contiennent l'essentiel des statistiques et des principales évolutions dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture. La version électronique de l'Examen offre des détails supplémentaires sur les données nationales et le contexte institutionnel et celui de l'action publique, en s'appuyant sur les contributions des pays et des économies partenaires participants.