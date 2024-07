Durabilité de la pêche

Des ressources halieutiques saines et durables sont indispensables à la sécurité alimentaire, à la biodiversité marine et aux communautés de pêcheurs. Or la santé de ces ressources est menacée, à l’échelle mondiale, par la surpêche, par la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) ainsi que par le changement climatique et la pollution des mers et des océans. Une bonne gestion des pêches est impérative pour prévenir les pratiques non durables et faire en sorte que les réserves halieutiques demeurent un élément essentiel des systèmes alimentaires mondiaux.