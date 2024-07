Subventions à la pêche

Si les mesures de soutien rendent la pêche plus rentable et si les pêches ne sont pas efficacement réglementées, surveillées et contrôlées, il existe un risque que le soutien encourage une pêche non durable et illégale, et finisse par nuire aux réserves halieutiques.

L’OCDE a mis au point un outil pour aider les pouvoirs publics à évaluer les risques que leurs mesures de soutien peuvent présenter pour la santé des stocks halieutiques. Cette matrice classe les types de soutien à la pêche en fonction du niveau de risque qu’ils peuvent présenter pour la durabilité halieutique et décrit les facteurs susceptibles d’atténuer ou d’amplifier ce risque : la qualité de la gestion des pêches bénéficiaires ; la santé des réserves halieutiques qu’elles ciblent ; et les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier d’un soutien.

Les responsables de l’action publique peuvent utiliser cet outil pour réformer leur panoplie de mesures et réduire les risques, soit en abandonnant les mesures les plus risquées, soit en améliorant la gestion des pêches et la police des pêches, et en ciblant mieux le soutien sur des pêches durables et bien gérées.