Evolution du soutien à l'agriculture en termes réels dans les pays de l'OCDE et les économies émergentes

Ce rapport propose une méthode pour exprimer les indicateurs de soutien de l'OCDE en termes réels et établit des parités de pouvoir d'achat pour une large gamme de produits afin de comparer l'évolution des volumes produits et des prix à un niveau agrégé. Il analyse l'évolution en termes réels des prix, des recettes agricoles et du soutien aux producteurs agricoles dans les pays de l'OCDE et dans un certain nombre d'économies émergentes. Le soutien accordé aux producteurs dans la zone de l'OCDE a baissé entre 1986 et 2009. On peut cependant distinguer deux périodes. Avant 1999, l'estimation du soutien aux producteurs (ESP) en termes réels a diminué de 20 % mais en pourcentage des recettes agricoles (EST en %), elle n'a perdu que 2 points de pourcentage car les recettes agricoles ont également baissé dans un contexte de prix mondiaux en déclin. Pour la période 1999-2009 caractérisée par la fermeté des prix mondiaux et des recettes agricoles, les baisses de l'ESP en % et de l'ESP en termes réels ont été plus marquées et l'écart entre les prix du marché intérieur et les prix à la frontière s'est nettement réduit. Sur la période 1995-2007, cette analyse a également porté sur sept pays supplémentaires, dont deux sont devenus depuis membres de l'OCDE (le Chili et Israël). Dans ces pays, la croissance de la production a été très soutenue, à l'exception de la Russie et de l'Ukraine. Les recettes agricoles ont donc augmenté en termes de pouvoir d'achat. Le soutien accordé aux producteurs en Israël, au Chili et en Afrique du sud a baissé tandis qu'il a augmenté dans les autres pays, mais modérément. En pourcentage des recettes agricoles, le soutien dans ces pays reste bien inférieur à la moyenne de la zone de l'OCDE.