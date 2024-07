Agriculture et environnement

Pour aider les pays à améliorer la durabilité de l’agriculture, l’OCDE a élaboré des recommandations sur la façon d’élaborer des politiques agroenvironnementales efficaces par rapport à leur coût, de gérer les problèmes liés à l’eau dans l’agriculture, de relever les défis du changement climatique, et de préserver la biodiversité et de gérer les services écosystémiques liés à l’agriculture. L’OCDE a également apporté des éclairages sur les effets potentiels des politiques agricoles sur l’environnement en repérant les éventuels défauts d’alignement des politiques et en déterminant comment atteindre conjointement les objectifs de durabilité et de croissance de la productivité.

S’il est peu probable qu’il existe une solution « universelle » pour répondre aux préoccupations environnementales dans l’agriculture, les conditions agroécologiques et les préférences du public variant d’un pays à l’autre, les données et analyses de l’OCDE permettent aux responsables de l’action publique de mieux comprendre les liens entre les politiques et les résultats, et d’être mieux à même de les mesurer, afin d’évaluer et d’obtenir de meilleurs résultats sur le plan environnemental avec un bon rapport coût-efficacité.