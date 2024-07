À quoi ressemble une mobilité accessible, durable et inclusive dans les villes africaines?

Rejoignez-nous avec Charlène Kouassi, directrice de Movin'On LAB Africa, pour plonger dans les dimensions genrées de la mobilité et découvrir les opportunités de passer à un transport durable grâce à l'électrification, aux énergies renouvelables et à l'innovation numérique. Charlène appelle à l’amélioration des infrastructures pour la marche et le vélo et souligne la nécessité de capitaliser sur les transports populaires dits "informels" en les modernisant et en réduisant leurs émissions. Charlène a été nommée Remarkable Feminist Voice of Transport en 2023 par TUMI/GIZ et Movin'On LAB Africa est un think and do tank qui promeut les innovations et les bonnes pratiques de mobilité durable en Afrique. Cet épisode est animé par Mame Diarra Diop, journaliste radio et productrice au Mali. Pour en savoir plus sur notre travail, veuillez consulter : www.oecd.org/swac

Join us with Charlène Kouassi, Managing Director at Movin’On LAB Africa, to dive into the gendered dimensions of mobility and discover opportunities to leapfrog to sustainable transport through electrification, renewable energy, and digital innovation. Charlène calls for better walking and cycling infrastructure and highlights the need to capitalise on “informal” popular transport services by modernising them and reducing their emissions. Charlène was named Remarkable Feminist Voice of Transport in 2023 by TUMI/GIZ and Movin'On LAB Africa is a think tank that promotes innovations and best practices on sustainable mobility in Africa. This episode is hosted by Mame Diarra Diop, radio journalist and producer in Mali. To find out more about our work, please visit: www.oecd.org/swac