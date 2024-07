Systèmes de transport au Ghana : vers une mobilité durable, accessible et inclusive

Il est essentiel d'investir dans les infrastructures de transport en commun et les modes actifs, étant donné que 95 % de la population d'Accra dépendent principalement de la marche et des trotros pour leurs déplacements quotidiens.

Dans un environnement bâti en pleine expansion, la plupart des routes de la périphérie ne sont pas asphaltées, ce qui rend difficile l'extension des systèmes de trotro et de transport en commun et limite les possibilités de se déplacer à pied. En outre, les phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les fortes pluies et la chaleur intense, peuvent avoir un impact significatif sur les routes non goudronnées, ce qui les rend difficiles à emprunter, quel que soit le mode de transport utilisé. D'autres infrastructures, telles que les trottoirs et l'éclairage, font également défaut.

La réaffectation de l'espace routier et l'amélioration des infrastructures pour mieux servir les modes de transport durables tels que les transports publics et les modes actifs permettent de déplacer plus de personnes et d'occuper beaucoup moins d'espace routier que les voitures. Le vélo offre également un immense potentiel pour améliorer l'accessibilité si les infrastructures sont améliorées.