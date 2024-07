E-mobility: A New Opportunity to look at Transport in Africa Differently?

How do we create a policy environment that embraces innovation and empowers us as young Africans to design transport solutions that suit our context?” In this episode, Valerie Labi, shares her broad, ambitious, multi-sectoral vision of the future of transport in Africa. For Valerie, it’s important for Africa to design its own e-vehicles, produce them locally at scale, and become a thought leader and innovator in the e-vehicle space. She speaks to the gendered dimensions of transport, highlighting opportunities to support women to transition to e-bikes, allowing them to not only reduce time spent physically carrying goods, but empowering them to engage in revenue-generating, educational, or other activities. Valerie is a serial impact entrepreneur tackling the Sustainable Development Goals and co-founded Wahu Mobility, Africa’s first eBike manufacturer. Our host is Dr Leena Koni Hoffmann, Associate Fellow of the Africa Programme, Chatham House.

Comment créer un environnement politique qui favorise l'innovation et qui nous donne les moyens, en tant que jeunes Africains, de concevoir des solutions de transport adaptées à notre contexte ? Dans cet épisode, Valérie Labi partage sa vision large, ambitieuse et multisectorielle de l'avenir des transports en Afrique. Pour Valérie, il est crucial que l'Afrique conçoive ses propres véhicules électriques, qu'elle les produise localement à grande échelle et qu'elle devienne un leader et innovateur dans le domaine des véhicules électriques. Elle évoque les dimensions genrées du transport, soulignant les possibilités de soutenir les femmes dans leur transition vers les vélos électriques. Cela leur permettrait non seulement de réduire le temps passé à transporter physiquement des marchandises, mais aussi de les aider à s'engager dans des activités génératrices de revenus, éducatives ou autres. Valérie est une entrepreneuse à impact qui s'attaque aux objectifs de développement durable et a cofondé Wahu Mobility, le premier fabricant de vélos électriques d'Afrique. Notre hôte, le Dr Leena Koni Hoffmann, est Associate Fellow au Programme Afrique de Chatham House.