Aide au revenu, redistribution et incitations au travail

Alors que les stratégies de protection sociale cherchent à s'adapter à l'évolution des situations individuelles et aux grandes tendances sociales, économiques et fiscales, on en sait trop peu sur le rapport coût-efficacité des politiques fiscales et sociales existantes.

L'OCDE aide les gouvernements à "préparer l'avenir" des systèmes de prestations sociales. Nous évaluons si les personnes qui ont besoin d'aide peuvent y accéder et nous examinons les possibilités concrètes de rendre la protection des revenus plus inclusive et durable, ainsi que les options permettant de promouvoir des niveaux d'emploi plus élevés et des emplois de meilleure qualité.