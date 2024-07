Perspectives de l'emploi de l'OCDE 2011

Les Perspectives de l'emploi de l'OCDE est une publication annuelle qui examine les conditions du marché du travail dans les pays de l'OCDE et analyse les enjeux présentant un intérêt pour les chercheurs et les responsables politiques. L’édition 2011 des Perspectives de l'emploi de l'OCDE présente les enjeux politiques relatifs à : la crise économique récente et l’adéquation du soutien au revenu des chômeurs ; la protection sociale et le marché de l’emploi des économies émergentes ; la volatilité des gains ; et le décalage entre les compétences des travailleurs et les besoins des employeurs. Dans un contexte de crise économique mondiale, la question abordée est de savoir comment les allocations chômage et autres dispositifs de soutien des revenus peuvent mieux amortir les pertes de revenu pendant une profonde récession. De manière plus générale, le risque de fortes baisses des gains pendant les récessions est analysé et les réformes structurelles du marché du travail sont identifiées ce qui peut réduire la volatilité des gains au cours du cycle économique.

La récente crise mondiale a aussi souligné l’importance des systèmes de protection sociale dans les économies émergentes, et les Perspectives montrent comment ces systèmes peuvent être rentables lorsqu’ils sont adaptés aux conditions du marché du travail national telles qu’une forte incidence de l'emploi informel. Dans tous les pays, une reprise économique forte et durable est plus probable si les travailleurs détiennent les compétences recherchées par les employeurs et que leur emploi mette à profit leurs compétences. Cette publication présente des nouvelles mesures contre le décalage entre les compétences des travailleurs et les besoins des employeurs et tire les leçons pour les systèmes éducatifs, les institutions d’apprentissage tout au long de la vie et les politiques du marché du travail.