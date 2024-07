Perspectives de l'emploi de l'OCDE 2019

L’édition 2019 des Perspectives de l'emploi de l'OCDE présente de nouvelles données sur les évolutions récentes enregistrées dans les domaines de la stabilité de l'emploi, du sous-emploi et de la part des emplois bien rémunérés, et examine leurs implications pour l’action publique eu égard à la manière dont la technologie, la mondialisation, le vieillissement démographique et d’autres mégatendances transforment les marchés du travail des pays de l'OCDE. Le rapport analyse comment la réglementation du marché du travail pourrait être utilisée pour étendre les droits et protections dont bénéficient actuellement les travailleurs qui occupent des emplois traditionnels, ainsi que pour remédier aux déséquilibres entre employeurs et travailleurs en termes de pouvoir de négociation. Il étudie comment la négociation collective et le dialogue social peuvent être mis à profit pour relever les nouveaux défis sur le marché du travail, en passant en revue le rôle joué par les pouvoirs publics, les partenaires sociaux et les nouvelles formes d’organisation collective. L’importance de la formation des adultes est aussi mise en lumière, en s’attachant plus particulièrement aux groupes les plus vulnérables. Enfin, le rapport évalue les enjeux de la protection sociale, présente des données sur les inégalités constatées en la matière entre les différents types de travailleurs, et examine les pistes de réforme pour préserver et renforcer le rôle de stabilisateur précieux que jouent les systèmes de protection sociale.