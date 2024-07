Négociations collectives et dialogue social

Des données complètes sur les syndicats, les organisations d'employeurs et les négociations collectives sont essentielles pour informer les décideurs politiques et suivre l'évolution des relations de travail dans les différents pays. La base de données ICTWSS de l'OCDE/AIAS fournit des informations détaillées et comparables sur l'évolution de la nature et de la portée des négociations collectives dans 56 pays de l'OCDE et de l'UE sur une période de 60 ans. Elle fournit notamment des données précises, actualisées et soigneusement documentées sur le taux de couverture de la négociation collective, une variable clé pour le suivi de la directive européenne sur le salaire minimum adéquat.