Perspectives de l'emploi de l'OCDE 2017

L’édition 2017 des Perspectives de l’emploi de l'OCDE examine l’évolution récente et les perspectives à court terme des marchés du travail des pays de l'OCDE. Le chapitre 1 présente un tableau de bord comparant les performances des marchés du travail, à la fois sur le plan de la quantité et de la qualité des emplois et sur celui de l’inclusivité. Les dix dernières années ont été marquées, dans la plupart des pays, par une meilleure insertion des femmes et des groupes potentiellement défavorisés sur le marché du travail, ainsi que par une amélioration de la qualité de l’environnement de travail, tandis que la qualité des revenus d’activité est restée plus ou moins stable et que la précarité s’est accentuée. Le chapitre 2 porte sur la résilience des marchés du travail face à la crise économique mondiale et montre comment les réformes structurelles et les politiques d’expansion budgétaire contribuent à atténuer le coût induit par les chocs globaux négatifs en termes de chômage. D’une manière générale, les pays de l'OCDE ont évité une hausse du chômage structurel, mais ils n’ont pas réussi à échapper à un ralentissement marqué de la croissance des salaires et de la productivité. Le chapitre 3 analyse l’impact des progrès technologiques et de la mondialisation sur les marchés du travail des pays de l'OCDE au cours des vingt dernières années, et met en évidence une corrélation étroite entre la technologie d’une part et la polarisation des emplois et la désindustrialisation d’autre part. Les effets de l’intégration des échanges sont difficiles à déterminer et probablement limités, même si la hausse des importations en provenance de la Chine pèse légèrement sur l’emploi dans l’industrie manufacturière. Le chapitre 4 fournit un tour d’horizon particulièrement complet des mécanismes de négociation collective dans les pays de l'OCDE, qui permet de mieux comprendre les disparités entre les différents systèmes nationaux et leurs conséquences sur les performances économiques des pays.