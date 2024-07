Perspectives de l'emploi de l'OCDE 2020

L'édition 2020 des Perspectives de l'emploi de l'OCDE se concentre sur la protection des travailleurs et la crise liée au COVID-19. Le chapitre 1 présente une première évaluation des conséquences de l'épidémie de COVID-19 sur le marché du travail et de la crise économique qui en résulte. Il présente également une vue d'ensemble des mesures d'urgence mises en œuvre par les pays de l'OCDE en matière de marché du travail et de politique sociale et examine les orientations à suivre pour poursuivre l'adaptation des politiques à mesure que les pays lèvent les mesures de confinement. Le chapitre 2 étudie l'inégalité d'accès aux allocations chômage pour les travailleurs occupant des emplois à temps partiel et peu stables, qui accentue souvent les difficultés auxquelles ils sont confrontés en temps de crise, et examine le difficile équilibre entre les incitations au travail et la sécurité des revenus. Le chapitre 3 propose un examen comparatif de la législation sur la protection de l'emploi (LPE) dans les pays de l'OCDE en développant une nouvelle version des indicateurs de la LPE de l'OCDE, qui comprennent désormais une meilleure évaluation de la réglementation en matière de licenciements collectifs et de licenciements abusifs, ainsi que des questions liées à la mise en application de la réglementation. Le chapitre 4 jette un regard neuf sur la polarisation des emplois, et en particulier sur l'éviction des emplois dans les professions moyennement qualifiées. Enfin, le chapitre 5 examine l'évolution des performances sur le marché du travail des diplômés de l'enseignement professionnel, de l'éducation et de la formation de niveau intermédiaire, dont les perspectives sur le marché du travail sont remises en question par la contraction des emplois dans les professions moyennement qualifiées.