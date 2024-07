Protection de l'emploi et salaires minimums

Les indicateurs de l'OCDE de législation sur la protection de l'emploi montrent de fortes différences entre les marchés du travail et les modèles sociaux. Par exemple, trois des quatre pays ayant la réglementation la moins stricte en matière de licenciement des travailleurs réguliers sont anglo-saxons : les États-Unis, le Canada et l'Australie. Géographiquement, les pays de l'OCDE d'Amérique du Nord et d'Australasie ont une réglementation évaluée comme étant inférieure au niveau moyen de rigueur de l'OCDE. En revanche, la majorité des pays de l'OCDE qui sont également membres de l'Union européenne ont des niveaux supérieurs à la moyenne de l'OCDE. Quatre des cinq pays ayant la réglementation la plus élevée sont des pays de l'UE : la Tchéquie, les Pays-Bas, le Portugal et l'Italie. Les pays anglophones combinent des coûts de licenciement faibles pour les entreprises et des mesures de protection des travailleurs relativement peu nombreuses, tandis que les coûts de licenciement et la sécurité de l'emploi pour les travailleurs réguliers sont comparativement élevés dans de nombreux pays de l'UE.